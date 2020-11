Il nuovo aggiornamento sulla situazione a Tempio.

Nuovo aggiornamento sulla base dei dati ufficiali comunicati dal Servizio Igiene a Tempio Pausania dove il comune precisa che i report sono in continuo aggiornamento, vista la mole di lavoro che sta investendo il Servizio Igiene, pertanto i dati cambiano di ora in ora e necessitano di personale dedicato alla raccolta ed elaborazione.

Cresce ancora la curva dei nuovi positivi in città che salgono in queste ore a 33. Sedici i soggetti che hanno ricevuto la refertazione di negatività. Si impennano nuovamente i dati dei soggetti in quarantena obbligatoria e in attesa di tampone che salgono a 53 mentre le persone in isolamento fiduciario risultano attualmente 20.

“Ho appena ricevuto comunicazione ufficiale di nuovi casi anche nelle nostre scuole. Per questo motivo sono state messe in quarantena una classe della scuola elementare, una classe della scuola materna e una classe del liceo“, ha commentato il sindaco Gianni Addis.

