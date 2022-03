Il nuovo bando di vendita del Rinaggiu.

Il Comune di Tempio riapre all’affare Rinaggiu con la pubblicazione del bando per l’alienazione mediante asta pubblica degli immobili di proprietà comunale. Una procedura che non sarà una semplice cessione del bene, ma una vendita condizionata al fine di raggiungere e realizzare l’interesse pubblico.

In particolare l’interesse pubblico individuato consiste nel conseguimento del benessere sociale, dello sviluppo economico del territorio, della valorizzazione dell’ambiente e del turismo, tutto ciò attraverso la localizzazione di progettualità a iniziativa privata in grado di soddisfare nel medio-lungo periodo, progresso e sviluppo socio-economico e incremento dell’occupazione. L’Amministrazione intende, dunque, mantenere o riacquisire la proprietà del bene venduto in caso di inadempimento della controparte rispetto agli obblighi assunti.

La base d’asta è di circa due milioni e cinquecento mila euro con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando prevede l’assegnazione di 30 punti per l’offerta economica e 70 punti per l’offerta tecnica. Il punteggio minimo per l’ammissione alla fase successiva del bando di gara è fissato a 36 punti su 70 nella parte tecnica.

Il tempo massimo di realizzazione dei lavori previsti, fra cui la realizzazione di una struttura ricettiva in luogo del rudere ora esistente, sarà di 60 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di compravendita. Infine, la data di scadenza del bando è fissata a 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il plico con l’offerta dovrà essere inviato o consegnato a mano presso il Comune di Tempio Pausania.