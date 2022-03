Nuovi lavori sulla 131 Dcn a Budoni.

Proseguono i lavori di ammodernamento lungo la statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, nel tratto tra Nuoro e Olbia.

Per consentire gli interventi di nuova pavimentazione fino al 26 marzo sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Olbia tra gli svincoli di Budoni-Agrustos, tra il chilometro 111,350 e il chilometro 115,700. Il traffico verrà deviato lungo la strada statale 125 “Orientale Sarda”

La stessa carreggiata in direzione Olbia, a partire da martedì 8 marzo, sarà chiusa al traffico per consentire la prosecuzione dei lavori di ammodernamento della galleria ‘Beruilles’. Il traffico, in prossimità del tunnel, verrà deviato sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di circolazione. Questa fase dei lavori sarà completata entro dicembre 2022. L’intervento, nel suo complesso, è finanziato per 20 milioni di euro. Entrambi gli interventi interessano il territorio comunale di Budoni.

I lavori fanno parte di un più ampio piano di Anas per l’ammodernamento della statale 131 Dcn tra Nuoro e Olbia, del valore complessivo di 110 milioni di euro, che riguarda anche la manutenzione di viadotti e gallerie ed è finalizzato all’innalzamento degli standard di sicurezza e comfort per l’utenza stradale