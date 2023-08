A Tempio arrivano 450mila euro per 6 impianti sportivi

Il finanziamento per sei progetti sullo sport a Tempio

Il Comune di Tempio ha ottenuto un finanziamento aggiuntivo di 450 mila euro grazie all’intervento dell’assessore regionale dello Sport, Andrea Biancareddu. Queste risorse saranno destinate a sei impianti sportivi, riflettendo l’importanza attribuita allo sport come strumento di crescita culturale, civile e tutela psico-fisica dei cittadini.

L’obiettivo è quello di riqualificare l’infrastruttura sportiva al fine di valorizzare il patrimonio pubblico e promuovere lo sviluppo dell’attività sportiva. Questa iniziativa non riguarda solo grandi centri, ma coinvolge anche strutture più piccole, offrendo più opportunità ai giovani e promuovendo modelli positivi di socialità, aggregazione e condivisione.

Tutti gli interventi previsti.

Tra gli interventi previsti, vi è il miglioramento dei campi di calcetto dell’Oratorio San Giuseppe e Don Mureddu, la riqualificazione dello Stadio Orecchioni Bassacutena, l’adeguamento del Crossodromo Bruschi, l’aggiornamento dello Stadio Nino Manconi e la ristrutturazione dei campi da tennis in via Val di Cossu.

Le risorse sono state suddivise in base alle esigenze specifiche di ciascun impianto. Ad esempio, per i campi di calcetto dell’Oratorio San Giuseppe e Don Mureddu sono stati stanziati 140.000 euro in totale, per l’acquisto di un nuovo blocco spogliatoi prefabbricato e la sostituzione del manto sintetico e delle recinzioni. Lo Stadio Orecchioni di Bassacutena riceverà 150.000 euro per l’acquisto di un nuovo blocco spogliatoi. Ulteriori 40.000 euro saranno destinati all’adeguamento dei campi da tennis e del Crossodromo Bruschi. Infine, 80.000 euro sono stati assegnati al Nino Manconi per diversi interventi, tra cui il rinnovo del cpi, l’adeguamento dei servizi igienici pubblici e l’allaccio fognario degli spogliatoi, in risposta all’aumento del numero di spettatori.

Questi interventi sono stati possibili grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Tempio e l’assessore regionale dello Sport. Il Sindaco Gianni Addis ha espresso soddisfazione per il finanziamento, sottolineando il suo impatto positivo sulla città e sulle strutture educative e formative per i giovani. L’assessore comunale ha altresì apprezzato il finanziamento, considerandolo un contributo prezioso per completare e realizzare interventi importanti per l’intera comunità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui