Oggi e domani i casiting.

Continuano i casting per il film “Il muto di Gallura” di Matteo Fresi,

prodotto dalla Fandango, con il sostegno della Regione Autonoma Sardegna

e della Fondazione Film Commission.

Per il 16 e 17 ottobre presso il Teatro del Carmine a Tempio Pausania sono stati fissati i provini aperti a tutti, per la ricerca di comparse. Si ricercano quindi uomini e donne, ragazzi e ragazze, residenti in Sardegna, con età compresa tra i 18 anni compiuti fino a 70 anni con tratti somatici sardi. Si ricercano inoltre uomini dai 20 anni ai 40 anni, con tratti somatici nordici che sappiano andare preferibilmente a cavallo. Le riprese sono previste dal 26 Ottobre al 28 Novembre in Gallura.

Le figure ricercate.

Donne e uomini dai 40 ai 70 anni;

Ragazzi e Ragazze dai 19 anni in su;

Uomini dai 20 ai 40 anni con tratti somatici nordici (che sappiano preferibilmente andare a cavallo);

NO tatuaggi visibili, piercing, unghie finte non rimovibili e capelli colorati o con tagli moderni.

SI barbe lunghe, baffi, capelli bianchi, tratti somatici tipici sardi

I provini saranno il 16 e 17 ottobre, al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 18.Bisognerà presentarsi con fotocopia della carta di identità e codice fiscale e verranno rispettate le linee guida per contrastare il Covid-19.

(Visited 58 times, 58 visits today)