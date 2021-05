Le vaccinazioni a Tempio per gli over 40.

Il sindaco di Tempio Gianni Addis comunica che a seguito della variazione nella procedura di prenotazione dei vaccini, a partire da oggi potranno prenotare sul portale di Poste Italiane anche tutti i cittadini over 50 residenti a Tempio, nati tra il 1961 e il 1970.

Per accedere al modulo di prenotazione basta cliccare sul link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login. Inoltre sabato 22 maggio dalle 19 alle 24, presso il teatro Tenda, ci sarà l’“Open day” dedicato agli over 40. Potranno essere vaccinati tutti i nati tra il 1971 e il 1980 che si saranno prenotati – solo ed esclusivamente – presso lo stesso portale di Poste Italiane a partire dalle ore 12 di domani 20 maggio.

A causa della sopravvenuta comunicazione, ricevuta solo ieri sera, secondo la quale le prenotazioni possono essere effettuate solo attraverso il portale di Poste Italiane, si segnala che anche i 300 utenti over 40 che hanno già dato la loro adesione agli operatori dei Servizi sociali del Comune, dovranno riprenotare sul portale sia per aderire all’“Open day” di sabato prossimo, ma anche per i giorni successivi. “Non sono state fornite indicazioni per quanto riguarda, invece, gli utenti over 50 che avevano già dato la loro adesione agli operatori dei Servizi sociali del Comune, e poiché al momento non è dato sapere se le prenotazioni già fatte restano valide o se sarà necessario riprenotare attraverso il portale di Poste Italiane, ci si riserva di dare comunicazioni più precise in merito nella giornata di oggi”, spiega il sindaco Addis.

