L’open day vaccinale all’ospedale di Tempio Pausania.

Sabato 19 febbraio all’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania si terrà un open day di vaccinazione anticovid-19 dedicato ai bambini residenti nel distretto di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

L’open day si terrà nel Reparto di Pediatria, dalle ore 8 alle ore 17 e 30. Il vaccino potrà essere somministrato solo a i bambini che non abbiano avuto il covid negli ultimi 3 mesi o che non si trovino in quarantena a seguito di contatti con positivi.