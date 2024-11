Trasloca il Carnevale di Tempio: “Il Parco Tenda si sposta”

Novità per il parco Tenda di Tempio

“Il Parco Tenda si sposta”, l’annuncio arriva dalla pagina Facebook della struttura legata agli eventi del Carnevale di Tempio. “È giunto il momento di annunciare un grande cambiamento: il Parco Tenda si sposta, ma lo fa per diventare qualcosa di ancora più grande, più bello ed indimenticabile – annunciano -. Alla Pischinaccia abbiamo vissuto anni straordinari, in cui abbiamo ballato fino all’alba, cantato a squarciagola e portato ospiti di successo che hanno fatto sold out ancor prima di cominciare. Ogni notte sotto il “tendone” è stata unica, un’esperienza magica che rimarrà nei nostri cuori. Ma le esigenze cambiano e la struttura esistente non basta più. Quest’anno, quindi, preparatevi”.

“Vi stupiremo come mai prima d’ora: saremo più grandi, più competitivi e soprattutto ancora più spettacolari – rivelano dal Teatro Tenda di Tempio -. Non vi abbandoniamo, ci stiamo solo spostando per offrirvi un’esperienza senza precedenti. Una struttura più grande, più confortevole, più organizzata, insomma, spettacolare! Rimanete connessi perché il meglio deve ancora venire. Vivi l’unicità del Parco Tenda, l’unico, l’inimitabile, e non fartelo raccontare. Ci sentiamo presto per svelarvi la nuova location e sarà epico”.

