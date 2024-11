Al via la pulizia di via Dei Lidi, volontari sul waterfront di Olbia

L’iniziativa di Plastic Free a Olbia.

La via Dei Lidi, a Olbia, sarà ripulita grazie ad un evento di Plastic Free e altri volontari. Il Comune ha concesso il patrocinio all’iniziativa di pulizia ambientale, evento collaterale al “18° Meeting Olbia” organizzato dall’associazione Plastic Free Odv Onlus.

L’evento vedrà la partecipazione attiva di volontari nella raccolta dei rifiuti lungo via dei Lidi nella giornata dedicata all’ambiente del 17 novembre. L’iniziativa, in collaborazione con l’associazione “Una Scuola Sarda”, mira a sensibilizzare i cittadini riguardo alla salvaguardia dell’ambiente e alla lotta contro l’abbandono di rifiuti plastici, fonte di inquinamento critico per la biodiversità marina.

Plastic Free Odv Onlus ha progettato questa azione di pulizia con l’obiettivo di educare la comunità alla tutela dell’ambiente. Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 9:30 presso Via dei Lidi, lato mare, e la pulizia si svolgerà fino alle 11:30. L’iniziativa punta a coinvolgere i cittadini in un’operazione collettiva di recupero e valorizzazione delle aree pubbliche, promuovendo l’importanza del rispetto ambientale.

