Un ragazzo di Tempio nello staff del videogioco cult Forza Horizon 5

Il lavoro di Patrick Luigi Loi per Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5, videogioco di automobilismo ambientato in Messico, è uno dei titoli più attesi dell’anno e nei “credits” c’è Patrick Luigi Loi, ragazzo tempiese di 23 anni, in qualità di tester per la traduzione italiana del videogioco. Patrick aveva trovato un annuncio di lavoro tre anni fa, come tester per videogiochi. Destinazione Varsavia, in Polonia, dove ha la sua famiglia materna. Decise così di partire e tentare di ottenere le posizione.

“Il lavoro di una società di testing – spiega – consiste nel giocare i videogiochi in prossima uscita e verificare possibili errori, in particolare il mio compito riguarda le traduzioni dei testi.” “I traduttori – continua Patrick – lavorano su fogli di calcolo privi di contesto e per questo le traduzioni sono spesso imperfette, con tempi verbali sbagliati, o maschili dove c’è bisogno del femminili o viceversa.”

Parte del lavoro è, comprensibilmente, riservato, entrando in gioco le dinamiche di una delle più importanti software house al mondo: la Playground Games, società svilupatrice del videogioco, edito da Xbox Games Studios. Patrick non nasconde i lati negativi di un lavoro che apparentemente sarebbe ambito da molti giovani e appassionati: “Non si tratta solo di essere pagati per giocare per otto ore al giorno, ma di prestare un’attenzione tale che non ti permette di goderti appieno l’esperienza del videogioco, inoltre anche dopo l’uscita del titolo avrai già giocato in anteprima il gioco e rigiocarlo a casa, per quanto con un’immersione migliore e con tempi diversi, non è paragonabile a chi lo gioca per la prima con entusiasmo.” Rimane certamente la soddisfazione di aver preso parte al progetto per Forza Horizon 5, uno dei videogiochi più attesi del 2021, che arriva dopo tre anni dall’ultimo titolo della saga.