Paura a Tempio per i vaccini AstraZeneca.

Procede a rilento la campagna vaccinale in Sardegna. Questa volta non per colpa della pessima organizzazione nazionale e regionale, ma a causa delle diverse decine di pazienti, nella maggior parte anziani, che hanno deciso di rinunciare al vaccino per paura. Soprattutto a Tempio, circa il 90% degli aventi diritto ha preferito non farlo. L’allarme è stato lanciato dal medico e consigliere comunale di minoranza Nicola Tondini.

“Ci sono state circa il 90% di defezioni e non adesioni per la vaccinazione di sabato prossimo 20 marzo in seguito, probabilmente, alla notizia di sospensione del vaccino AstraZeneca contro il Sars Cov 2 – ha affermato il dottore -. Perciò circa 170 nostri concittadini oltre gli 80 anni non riceveranno la possibilità di immunizzazione contro un’infezione che ha causato oltre 100mila morti nell’ultimo anno e che miete ogni giorno ancora circa 300 vittime“.

Tondini, pur non entrando nel merito della sospensione del vaccino AstraZeneca, ha ricordato che rifiutando la vaccinazione non si fa soltanto un danno a se stessi, ma a tutta la comunità. Questo perché non consentirebbe di ottenere l’immunità di gregge che consentirebbe di tutelare tutti i soggetti più deboli che non possono essere vaccinati.

