L’appello del sindaco di Tempio.

Appello del sindaco di Tempio Gianni Addis dopo la sospensione da parte dell’Aifa del vaccino di AstraZeneca. La decisione infatti negli ultimi giorni ha portato molti aniziani over 80 del comune non ancora vaccinati a cancellare le prenotazioni già effettuate o a rimandare quelle in attesa di conferme.

“Alla luce di quanto accaduto vorrei rassicurare tutta la popolazione ricordando che il vaccino utilizzato a Tempio è esclusivamente quello della Pfizer Biontech – spiega il primo cittadino – e non è in alcun modo interessato dal provvedimento governativo di sospensione. Vi informo, inoltre, che nessuna delle 600 persone vaccinate ha manifestato effetti collaterali significativi ma solo, e in pochi casi, le normali e prevedibili reazioni compatibili con la somministrazione di un qualunque vaccino”.

“Invito i medici di base – prosegue il sindaco – affinché facciano opera di convincimento nei confronti dei loro pazienti rassicurandoli e informandoli e rivolgo quindi un appello affinché gli utenti over 80 non ancora vaccinati si affidino a ciò che dicono la scienza e i loro medici sull’importanza di vaccinarsi, e chiamino gli operatori dei Servizi sociali del Comune per fissare un appuntamento per le vaccinazioni in programma sabato 20 marzo.Invito tutti coloro che avessero eventualmente disdetto gli appuntamenti già fissati a riconsiderare la decisione presa e a richiamare il Servizio prenotazioni”.

“Mi appello al senso di responsabilità di ciascuno affinché quanto fatto finora non venga vanificato. È un modo per dimostrare di essere una comunità veramente solidale. Per fissare un appuntamento potete chiamare gli operatori dei Servizi sociali ai numeri 079/679983 – 079/679999 – 079/679922 nei seguenti orari: lunedì ore 9-14, martedì ore 9-14 e 15,30-18, mercoledì ore 9-14, giovedì ore 9-14 e 15,30-18 e venerdì ore 9-14″, conclude il sindaco Addis.

