La polemica sul “borgo” di Tempio esplode dopo l’assegnazione dei fondi nazionali.

L’inserimento di Tempio nell’elenco dei Comuni che riceveranno 2,5 milioni di euro per la riqualificazione del centro storico ha acceso una discussione inattesa. Il finanziamento, parte del programma nazionale dedicato ai borghi, è stato accolto con favore dall’amministrazione per le opportunità che offrirà al tessuto urbano, ma la definizione della città come “borgo” ha generato perplessità e un acceso confronto pubblico.

Il dibattito nasce dal significato attribuito al termine all’interno del piano nazionale. La classificazione riguarda realtà con un centro storico compatto, un patrimonio edilizio coerente e una struttura urbana riconducibile al modello tradizionale dei borghi italiani. Tempio rientra nei criteri previsti, ma una parte dei cittadini ritiene che tale etichetta possa ridurre il rango storico della città, da sempre considerata un capoluogo territoriale con funzioni amministrative e servizi sovracomunali.

Le motivazioni tecniche e la polemica sul borgo di Tempio.

Secondo l’assessorato regionale, la definizione non modifica lo status istituzionale della città e non implica cambiamenti amministrativi. Risponde invece a parametri utilizzati per l’assegnazione delle risorse, finalizzati alla tutela dei centri storici e alla valorizzazione del patrimonio architettonico. L’inserimento nel programma permette quindi di accedere a fondi destinati al recupero di spazi pubblici, al miglioramento della fruibilità urbana e alla promozione turistica.

Il dibattito è proseguito anche sul piano politico, dove alcuni esponenti hanno interpretato la qualifica come una scelta discutibile in un momento delicato della campagna elettorale. Altri hanno sottolineato che numerose città italiane, pur mantenendo il proprio status, rientrano in programmi simili senza perdere identità o ruolo.

Le prospettive per il centro storico.

Il finanziamento consentirà di avviare diversi interventi, tra cui la riqualificazione di aree centrali, il restauro di spazi simbolici e la creazione di percorsi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale. L’amministrazione considera questa opportunità un tassello fondamentale per il rilancio del centro storico, soprattutto in vista dell’aumento della domanda turistica e delle attività culturali.

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