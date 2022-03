La situazione coronavirus a Tempio Pausania.

Secondo l’aggiornamento diffuso ieri dal sindaco Gianni Addis sono 136 i cittadini positivi al coronavirus a Tempio Pausania, mentre i soggetti posti in quarantena obbligatoria sono 7.

“Vi ricordo ancora che la variante Omicron è altamente contagiosa, e che è sempre indispensabile adottare tutte le misure precauzionali per arginare l’espansione del virus – ha commentato il primo cittadino – . Vi invito quindi a continuare ad aderire alla campagna di vaccinazione che prosegue nell’hub vaccinale della Palazzina Comando (Pischinaccia) e nel reparto di Pediatria dell’Ospedale”.

“Infine, vi esorto come sempre, per il bene di tutti, a non allentare il controllo, ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a continuare ad osservare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione e l’igienizzazione frequente delle mani”, ha concluso il sindaco Addis.