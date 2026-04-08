A Tempio la presentazione del libro dedicato a Renzo Arbore

Il libro dedicato a Renzo Arbore verrà presentato a Tempio.

Sarà il Teatro del Carmine a Tempio ospitare, nella serata di venerdì 10 aprile a partire dalle 19, un appuntamento dedicato alla figura di Renzo Arbore attraverso il racconto firmato da Gianni Garrucciu. L’autore presenterà il volume Renzo Arbore, bontà vostra, pubblicato da Rai Libri, offrendo al pubblico una narrazione ampia e articolata della vita e dell’attività artistica dello showman foggiano.

A guidare l’incontro sarà Maria Pintore, che accompagnerà il dialogo con l’autore lungo un percorso che attraversa decenni di radio, televisione e musica. Il libro si propone infatti di ricostruire non solo le tappe professionali di Arbore, ma anche le sue idee, le influenze e gli elementi più personali che hanno contribuito a definirne lo stile e il linguaggio, riconosciuti come innovativi nel panorama italiano.

Particolare attenzione viene riservata a una dimensione originaria e identitaria, quella legata alla musica popolare e alle bande, che ha avuto un ruolo significativo nella formazione dell’artista. Nel volume emerge il ricordo di un Arbore giovanissimo, attratto dal suono coinvolgente di fiati e percussioni che animavano la città di Foggia, suggestioni destinate a lasciare un segno anche nelle sue produzioni successive.

Questo aspetto sarà ripreso anche durante l’appuntamento tempiese, arricchito dalla partecipazione della Banda Musicale Città di Tempio e del gruppo Bertas, da tempo legato allo stesso Arbore e recentemente giunto al traguardo dei sessant’anni di carriera. Nel corso della serata verranno proposti materiali d’archivio, tra cui immagini della loro prima apparizione televisiva risalente al 1965 in un programma condotto da Giorgio Gaber.

Il lavoro di Garrucciu si sviluppa anche attraverso le testimonianze di numerosi protagonisti della scena radiotelevisiva italiana, offrendo un racconto corale che comprende voci come Fiorello, Carlo Conti, Milly Carlucci e Roberto Benigni, insieme a figure ormai scomparse come Mariangela Melato e Gianni Boncompagni. Il volume è introdotto da una prefazione firmata da Sergio Zavoli.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Noi Sardegna insieme alla Banda Musicale Città di Tempio, con il patrocinio del Comune di Tempio, e si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale che mira a mettere in dialogo musica, memoria e racconto del territorio.

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