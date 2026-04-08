I lavori alla condotta dell’acqua in Gallura.

Ancora una giornata di disagi con l’acqua ha interessato la frazione di Berchiddeddu a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta adduttrice che serve i territori di Loiri, Padru e Berchiddeddu. L’operazione, avviata ieri dai tecnici di Abbanoa, proseguirà per l’intera giornata odierna, 8 aprile, con l’obiettivo di riparare una dispersione che ha compromesso il livello di riserva idrica dei serbatoi locali.

Le squadre del pronto intervento sono al lavoro sul territorio del comune di Olbia, dove hanno già individuato il punto esatto della perdita. Le operazioni di riparazione risultano particolarmente complesse a causa della conformazione del terreno, caratterizzato da aree impervie e difficilmente accessibili ai mezzi meccanici. Per consentire l’esecuzione dei lavori, è stata prevista la sospensione del flusso idrico nel nodo principale che alimenta la frazione di Berchiddeddu. L’interruzione è iniziata alle 9:30 e proseguirà fino alle 22, con il riavvio dell’erogazione stimato intorno alle 24. Durante questa fascia oraria si registreranno inevitabili cali di pressione e temporanee interruzioni dell’acqua in tutto l’abitato.

Abbanoa ha comunicato che, alla ripresa del servizio, l’acqua potrebbe apparire temporaneamente torbida, fenomeno legato allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. I tecnici del gestore idrico sono impegnati a contenere quanto più possibile la durata dell’interruzione e a ripristinare il flusso in anticipo qualora le operazioni di riparazione si concludessero prima del previsto.

Gli utenti della frazione possono segnalare eventuali anomalie o malfunzionamenti attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. La manutenzione straordinaria mira a garantire il ripristino completo e sicuro della rete idrica, ma la complessità del territorio e la natura del guasto rendono inevitabili disagi temporanei per la popolazione. L’intervento conferma l’impegno del gestore nel monitorare costantemente le infrastrutture e intervenire prontamente per risolvere dispersioni che possono compromettere l’approvvigionamento idrico.

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