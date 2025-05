L’addio a Raimondo Cossu di Tempio.

Si è spento a Tempio, all’età di 75 anni, Raimondo Cossu, lasciando nel dolore i familiari e quanti gli erano affezionati. La notizia della sua scomparsa ha toccato profondamente la comunità, che lo ricorda con affetto e stima. A darne comunicazione, con grande commozione, sono stati la moglie Caterina Bosic, la figlia Giovanna con il compagno Franco, il padre, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti e tutti i parenti, uniti in queste ore da un cordoglio condiviso.

La cerimonia funebre si svolgerà nel pomeriggio di oggi, con inizio alle 15:15. Il corteo partirà dall’abitazione in via Bachelet, per poi raggiungere la chiesa del Sacro Cuore, dove sarà celebrata la Messa esequiale. Sarà l’occasione per l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno nella vita dei suoi cari e che viene ora affidato alla memoria e al raccoglimento della comunità tempiese.

