Grande festa a Calangianus per la patrona Santa Giusta

La festa di Santa Giusta a Calangianus.

Sarà la musica intramontabile dei “Nomadi” a fare da colonna sonora all’attesa festa patronale di Calangianus in onore di Santa Giusta, che si prepara a vivere due giornate dense di tradizione, fede e intrattenimento.

Per il nuovo parroco, don Andrea Domanski, sarà la prima patronale alla guida della parrocchia, affiancato da un’intera comunità civile e religiosa pronta a onorare la propria santa protettrice. Il programma si articolerà tra martedì 13 e mercoledì 14 maggio, con momenti di raccoglimento spirituale e appuntamenti culturali e ricreativi.

Il corteo delle bandiere, in partenza martedì dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli, aprirà le celebrazioni religiose, culminando il giorno seguente con la Messa solenne nella chiesa parrocchiale e la processione accompagnata da cori, confraternite, gruppi folk e banda musicale.

Non mancheranno gli eventi collaterali, tra cui il concerto dei Nomadi martedì sera in via Roma e, il giorno seguente, giochi per bambini, musica dal vivo con artisti locali e uno spettacolo pirotecnico finale. La manifestazione è promossa dalla parrocchia e dal Comitato Classe 1975, con il sostegno del Comune e della Pro Loco.

