La denuncia di un’azienda agricola di Tempio che aveva in appalto i lavori.

Rubano il sughero dalle piante per rivenderlo a Tempio. A fare la scoperta la titolare di un’azienda agricola la quale aveva mesi prima stipulato regolare contratto per poter estrarre il sughero, con chi gestisce i beni della chiesa di Santa Lucia ma che, suo malgrado, una volta recatasi nel terreno non lo ha più trovato sugli alberi.

La donna ha filmato le condizioni delle piante e ha sporto denuncia. Sia presso i carabinieri e sia al corpo forestale “E’ successo la settimana scorsa, quando – racconta Anna P. – dovevo andare a fare il lavoro, nella sughereta della chiesa di Santa Lucia. Mio fratello, che lavora con me nell’azienda, mi ha avvisata e tramite testimoni ha scoperto anche i responsabili, visti andare via dalla proprietà con il sughero appena estratto sui furgoni. Durante questa procedura non eseguita correttamente, le piante sono state danneggiate irreparabilmente. Sono stufa di queste situazioni perché non è la prima volta che succede e tanti continuano a tacere, perché ci sono persone che, senza alcun titolo e con personale non in regola va a fare questi lavori e tanti accettano perché pagati di più, a discapito di che fa tanti sacrifici per lavorare correttamente ed onestamente”.

La titolare dell’azienda ha raccontato di aver subìto anche un danno economico. “Quando ho stipulato il contratto ho fatto anche il bonifico, il parroco della chiesa, mortificato, voleva restituirmi la somma ma l’abbiamo voluta lasciare come donazione. Spero si faccia luce su queste azioni vergognose che accadono a Tempio già da troppo tempo e che le forze dell’ordine facciano più controlli contro chi non è in regola”.