Nuovo aggiornamento sulla situazione coronavirus a Tempio.

Scendono a 12 i casi di coronavirus a Tempio Pausania. Nell’ultimo aggiornamento si registrano dieci soggetti guariti che si sono quindi negativizzati.

Salgono invece a 82 i soggetti in isolamento fiduciario che hanno avuto contatti non diretti con i positivi e 6 quelli in quarantena obbligatoria che hanno invece avuto contatti diretti con casi confermati di coronavirus. Si tratta di due misure che vengono disposte su esclusiva valutazione che compete al Servizio di Igiene Pubblica dell’Ats territorialmente competente.

“Come sempre si raccomanda prudenza e l’osservanza di tutte le misure di sicurezza, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherina, l’igienizzazione frequente delle mani e tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente”, commenta il vice sindaco Gianni Addis.

