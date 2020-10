I controlli dei carabinieri a Olbia.

Continuano i controlli dei carabinieri ad Olbia dove durante la scorsa nottata, i militari della sezione radiomobile, hanno hanno segnalato all’autorità amministrativa e multato 2 persone trovate senza mascherina.

Si tratta un operaio marocchino di 38 anni e di un muratore rumeno di di 36 anni, entrambi residenti a Olbia. I due sono stati sorpresi in via Vittorio Veneto a camminare non indossando e non portando al seguito la mascherina.

