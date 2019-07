La serata di osservazione della Luna a Tempio.

Tutto pronto, in Gallura, per la serata di Osservazione Astronomica dedicata quest’anno alla Luna. Sabato 13 alle 21 si celebrerà il 50esimo anniversario dello sbarco dell’Uomo sulla Luna allo stadio comunale Nino Manconi di Tempio. L’evento è nuovo rispetto alle edizioni passate di osservazione astronomica, perchè permettera di rivivere l’emozione della Missione Apollo 11, la prima che ha visto un piede dell’Uomo sul suolo Lunare.

Con l’ausilio di un maxi schermo, il visitatore che si troverà a raggiungere il Telescopio, sarà emotovamente proiettato con immagini originali delle missioni apollo, quasi in prima persona sul suolo lunare per poi vederlo con i propri occhi.

Sono stati resi noti alcuni dettagli:

• l’afflusso può avvenire a partire dalle 19, con possibilità di cenare e si bere dilrink per tutta la serata;

• alle 21 ci sarà invece una lezione inteoduttiva ad opera di Marco Massa, presidente Associazione Astrofili Sardi

• alle 21.25 ci sarà un breve filmato di Alberto Angela che racconterà gli ultimi 5 minuti prima dell’atterraggio del modulo lunare dell’apollo 11

• alle 21.30 inizierà l’osservazione lunare

Come extra saranno messi disponibili altri telescopi per vedere Giove e Saturno, specialmente per i curiosi che negli scorsi anni non li hanno potuti vedere.

Sarà un’emozione unica garantita, anche per diversamente abili i quali avranno un accesso dedicato per permettere di transitare in carrozzina con accompagnatore.

È possibile partecipare gratuitamente senza prenotazione seguendo gli orari sopra riportati. È attivo il numero Whatsapp per ulteriori informazioni +393518024458

(Visited 62 times, 62 visits today)