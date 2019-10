La chiusura e le limitazioni.

Per consentire le prove di carico sul ponte ‘Diana’ il traffico subirà delle limitazioni lungo la strada statale 392 “del Lago del Coghinas”, tra domani e giovedì 3 ottobre, nel territorio comunale di Tempio Pausania, in provincia di Sassari.

Nel dettaglio, durante l’esecuzione degli interventi previsti all’interno della fascia oraria compresa tra ore 9 e le 19, la strada rimarrà completamente chiusa al traffico tra il km 26,400 e il km 26,950, ma sarà consentito il traffico locale nei tratti a monte e a valle dello stesso tratto. Il flusso veicolare tra Tempio e Oschiri verrà deviato lungo la viabilità alternativa costituita dalle strade statali 127, 672, 132 e 729.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

(Visited 116 times, 116 visits today)