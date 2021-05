La donazione di buoni spesa per i cittadini di Tempio.

Nella mattinata di ieri martedì 11 maggio 2021, nel salone di Rappresentanza del Palazzo comunale di Tempio, una delegazione del Lions Club cittadino ha incontrato il Sindaco Gianni Addis e alcuni amministratori per rinnovare il proprio supporto alla comunità tempiese.

Durante l’incontro, come già accaduto in un’occasione precedente nel corso di questa terribile pandemia, il presidente Gian Mario Lisca, il vicepresidente Salvatore Deiana e il segretario Luciano Addis, hanno consegnato al sindaco, buoni spesa per un valore complessivo di 1500 euro, spendibili presso i principali esercizi commerciali cittadini (Conad, Market Marcello, Market Decandia, Lidl, Eurospin).

“L’attenzione e la sensibilità che costantemente il Lions Club di Tempio dimostra nei confronti della città, in particolare in questo periodo di così grande difficoltà, con iniziative concrete e dirette ai bisogni essenziali della nostra gente, ci tocca profondamente. Abbiamo accolto questa nuova donazione con gratitudine, consapevoli di quanto questo gesto sarà utile ed apprezzato dalla comunità tutta”, ha dichiarato il sindaco ringraziando i Lions a nome dell’intera amministrazione comunale.

