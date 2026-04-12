Causano un incidente nel centro di Olbia e si danno alla fuga

L’incidente in via D’Annunzio a Olbia.

Un violento incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 12 aprile, a Olbia, dove un’auto ha perso il controllo finendo contro il muro di una casa in via D’Annunzio.

Il conducente e il passeggero si sono dati alla fuga.

Dopo la collisione, sia chi era alla guida sia il passeggero presente a bordo si sono allontanati rapidamente dal luogo dell’incidente, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. L’episodio ha richiesto l’intervento della Polizia locale, che ha effettuato i rilievi necessari per chiarire le circostanze e raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

I rilievi a cura della Polizia locale.

Gli agenti hanno proceduto con gli accertamenti tecnici sul veicolo coinvolto e sull’area interessata dall’impatto, analizzando eventuali segni sull’asfalto e i danni riportati dalla struttura privata. Restano in corso le verifiche per stabilire con precisione le cause che hanno portato alla perdita di controllo e per risalire alle persone coinvolte, che al momento risultano irreperibili.

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