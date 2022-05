Acqua non potabile nei rubinetti di Tempio

Dalle ultime analisi condotte sulle acque correnti di Tempio, l’ARPAS ha riscontrato la non potabilità dell’acqua. La società Abbanoa che gestisce i condotti idrici sarà tenuta a comunicare al Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.2

Gallura, le cause determinanti e la durata temporale del superamento del parametro rilevato, e gli interventi previsti o posti in essere, finalizzati al ripristino della qualità dell’acqua.

Per tanto il Comune di Tempio, con un’ordinanza del 9 maggio ha vietato l’utilizzo dell’acqua corrente per usi potabili, mentre rimane possibile il suo utilizzo per l’igiene della casa e della persona.