Tempio alla tre giorni dell’Agritravel Expo di Bergamo

All’Agritravel Expo di Bergamo c’era anche Tempio

Dal 4 al 6 aprile la Regione Sardegna, per la prima volta, ha partecipato all’Agritravel Expo di Bergamo e c’era anche il Comune di Tempio. Era la decima edizione, dedicata ai territori e al turismo lento, sostenibile e inclusivo. Numeroso il pubblico che visita gli stand che accolgono operatori del settore, enti pubblici e privati: buyers e visitatori italiani e stranieri alla ricerca di itinerari e proposte di viaggio da vivere come esperienze consapevoli, accessibili e a basso impatto.

L’assessora Vargiu

“Nell’ampio e visitatissimo stand della Sardegna – uno dei principali protagonisti dell’evento, a dimostrazione del ruolo strategico dell’Isola nel panorama internazionale del turismo slow – tra i Comuni “𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗮𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲” e “𝗯𝗼𝗿𝗴𝗵𝗶 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗱’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮” è presente anche 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼, 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝘀𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗮𝗱 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗺𝗯𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶.

“Siamo qui – sottolinea l’assessora al Turismo di Tempio Elizabeth Vargiu – per confermare la nostra volontà di contribuire a promuovere una Sardegna alternativa, una destinazione inclusiva e sostenibile, declinata tra natura, cultura, tradizione e enogastronomia”.

“Ieri, nel corso di un partecipato incontro, l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu ha presentato il piano strategico per la valorizzazione dei Borghi sardi certificati: 𝗗𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗦𝗮𝗿𝗱𝗲𝗴𝗻𝗮, una proposta unitaria di turismo lento attraverso i Borghi, i Cammini e le Destinazioni di pellegrinaggio volta a promuovere un turismo che vada oltre le spiagge e la stagione estiva, per rendere l’Isola un punto di riferimento del turismo slow internazionale e far conoscere la Sardegna puntando sull’𝗮𝘂𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀ e su un’𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ che non guarda ai grandi numeri, ma intende promuovere le meraviglie ambientali, le attività all’aria aperta, la storia e i piatti della tradizione isolana”.

“Agli operatori sardi la Regione affida il compito di 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗲 per far sì che le tante iniziative messe in campo a livello regionale e locale possano rafforzarsi reciprocamente, come nel caso della rete dei Borghi certificati dell’Alta Gallura e la rete dei Cammini religiosi, rappresentata in Gallura dall’esperienza storica di Luogosanto.

A Bergamo a promuovere il nostro territorio con l’assessore Vargiu anche Giovanni Usai, responsabile per i servizi turistici del Comune e la vice sindaca di Aggius Mara Sanna”.

