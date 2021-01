Annullato il Carnevale di Tempio.

Salta causa pandemia il Carnevale tempiese 2021: a un mese dalla fatidica data del Giovedì Grasso, la situazione epidemiologica non permette l’organizzazione della Seigiorni. Il Carnevale rappresenta ogni anno per Tempio, uno dei momenti di maggiore afflusso turistico, su cui puntava proprio il rilancio di questo importante settore e una di buona parte della sua economia, considerando l’enorme indotto che ruota attorno alla manifestazione: dalla costruzione dei carri e la creazione dei vestiti sino alle struttre ricettive, bar, ristoranti. Una grossa occasione persa, dunque, per Tempio e per la Gallura.

Verranno meno i colorati carri allegorici che avrebbero sfilato per le vie della città e i cui progetti erano stati preventivamente presentati e approvati già durante l’estate. A un mese esatto dalla sfilata di esordio, gli “hangar” sono vuoti, mentre solitamente si sarebbero visti i lavori frenetici dei carrascialai. Fra i carri, quest’anno ci sarebbe stata la grande novità di un carro a concorso proveniente da Calangianus, dopo una prima apparizione fuori concorso della precedente edizione.

La tensostruttura, resa semipermanente in occasione del carnevale 2020, quest’anno non ospiterà nessun veglione mascarato, nessun DJ e nessuna band saliranno sul palco. Si pensa già a delle date di recupero nel mese ottobre, così come programmato per il Carnevale di Viareggio, se la situazione epidemiologica lo dovesse permettere.

