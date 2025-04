Bando a Tempio per “Su palu de s’istella 2025”

Il 18 maggio per la festa di san Simplicio a Olbia ci sarà “Su palu de s’istella 2025” e il Comune di Tempio cerca un cavaliere. Questo il band pubblicato sul sito istituzionale.

“Si informano i cittadini interessati che con determinazione n° 438/2025 è stata indetta la selezione del cavaliere che dovrà rappresentare il Comune di Tempio Pausania alla manifestazione ippica Su palu de s’istella 2025, che si terrà a Olbia in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono della Gallura, il 18 maggio”.

Chi può partecipare

“L’avviso è rivolto ai cavalieri, residenti nel territorio comunale, che hanno svolto attività sportiva

ippica attinente la disciplina sportiva espressamente indicata per il Palio della Stella.

Modalità di presentazione

Al fine di partecipare alla selezione, l’Amministrazione procede alla pubblicazione di un avviso di

selezione per scegliere il cavaliere, residente nel territorio comunale, che dovrà rappresentare il

Comune di Tempio Pausania alla manifestazione ippica.

Tutti i soggetti interessati alla partecipazione potranno presentare al comune di Tempio Pausania

una richiesta.

La richiesta dovrà essere redatta utilizzando lo schema allegato al presente avviso e dovrà

contenere:

i dati anagrafici del soggetto; il curriculum vitae sportivo firmato dal proponente; fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

Criteri di selezione

I punteggi per la selezione del cavaliere che dovrà partecipare alla manifestazione ippica sono

articolati nel seguente modo:

1) esperienza sportiva in qualità di cavaliere (anni):

a) da 1 a 3 anni punti 1

b) da 4 a 7 punti 2

c) oltre 7 punti 3

2) partecipazione a concorsi riconosciuti dalla FISE (numero di concorsi):

a) da 5 a 20 concorsi punti 1

b) da 21 a 50 punti 2

c) oltre 50 punti 3

3) risultati sportivi (concorsi riconosciuti dalla FISE vinti):

a) da 5 a 20 vittorie punti 1

b) da 21 a 50 punti 2

c) oltre 50 punti 3

4) risultati ottenuti nelle precedenti edizioni

a) per ogni piazzamento punti 1

b) per ogni vittoria punti 3

Le richieste dovranno essere presentate al Comune di Tempio Pausania – Ufficio Protocollo, P.zza

Gallura n. 3 – 07029 Tempio Pausania (OT) con la modalità di seguito dettagliata:

consegnate a mano all’ufficio protocollo dell’ente;

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it;

L’oggetto della pec dovrà riportare la dicitura “Avviso di selezione Manifestazione Ippica Su

Palu de S’istella 2025”

Le richieste dovranno essere presentate con le modalità sopra elencate e perentoriamente entro

le ore 23,59 del 17 /04/202 5 ,secondo le modalità e i termini contenuti nel presente avviso.

Ogni informazione potrà essere richiesta ai recapiti sotto elencati:

Istruttore Amministrativo Maria Tamara Baroni, Servizio Cultura Sport e Manifestazioni e P.I., tel.

079/679972, email: cultura@comuneditempiopausania.it

