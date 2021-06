Il nuovo accordo tra Comune e tabaccai di Tempio.

Grazie ad un innovativo servizio nato da una convenzione siglata tra il Comune di Tempio Pausania e la FIT – Federazione Italiana Tabaccai, a partire dal 22 giugno i certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato di famiglia potranno essere rilasciati anche in tabaccheria, nell’ottica di semplificazione dei servizi per i cittadini, che non dovranno più obbligatoriamente recarsi in Comune per ottenere questi documenti.

Le tabaccherie del territorio che partiranno in via sperimentale per il nuovo progetto sono 6, dislocate nelle varie aree del territorio, a copertura dell’intero Comune. A breve, in una seconda fase, l’adesione al progetto sarà estesa a tutte le tabaccherie associate FIT del Comune, e quindi il numero degli “sportelli” convenzionati aumenterà, diventando una grande rete civica al servizio dei cittadini.

Il servizio verrà ufficialmente inaugurato domani, martedì 22 giugno, alle ore 11, presso la tabaccheria rivendita 42, nella Circonvallazione San Sebastiano 35, con una conferenza stampa di presentazione del servizio, alla quale partecipano, il sindaco Gianni Addis, che ritirerà il primo certificato, e il presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai Mario Nieddu.

“Per un cittadino può non essere agevole recarsi nella sede del Comune per fare un certificato – afferma il sindaco Gianni Addis – e quindi, in collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai abbiamo pensato di portare questo servizio di anagrafe sul territorio per semplificare la vita dei nostri concittadini: chi ha bisogno di un certificato anagrafico adesso potrà recarsi presso la tabaccheria più vicino a casa, risparmiando tempo”.

“Con questa innovativa operazione – prosegue il sindaco – si intende anche valorizzare e supportare le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, avranno la possibilità di divenire sempre più punti di riferimento per le persone, creando una rete territoriale diffusa. Il nostro Comune sta puntando sempre più sull’innovazione dei servizi al cittadino e questo nuovo progetto va in questa direzione”.

“Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio – dichiara Mario Nieddu, presidente della Federazione Italiana Tabaccai del territorio di Olbia-Tempio –, la nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno”.

Le prime 6 tabaccherie a offrire questo servizio saranno: la n° 39 in Largo Alcide De Gasperi, 1/3; la n° 46 in via Grazia Deledda, 14; la n° 3 in via Roma, 114; la n° 47 in viale Don Sturzo, 28; la n° 42 in Circonvallazione San Sebastiano, 35 e la N n° 43 presso la Stazione di Servizio Esso.

Saranno rilasciati dalle tabaccherie i certificati di cittadinanza, esistenza in vita, residenza, stato civile, stato di famiglia, stato di famiglia e di stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia aire, stato libero, convivenza e i certificati anagrafici di nascita, morte, matrimonio, unione civile. È, inoltre, attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio.

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro iva compresa. Dal mese di giugno, potranno aderire al progetto tutte le Tabaccherie associate a FIT, diventando la rete di prossimità comunale più estesa.

