La protesta dei lavoratori di Air Italy arriva in Costa Smeralda

La protesta dei lavoratori di Air Italy a Porto Cervo.

La protesta dei lavoratori di Air Italy arriva anche in Costa Smeralda. Questo pomeriggio infatti è prevista una manifestazione dei dipendenti a Porto Cervo.

Una data e un luogo importanti. Oggi infatti è attesa la riunione degli azionisti di Air Italy, mentre domani si terrà un vertice tra la Compagnia, i Ministeri dei Trasporti, del Lavoro e dello Sviluppo Economico al quale parteciperà anche la Regione Sardegna. Un incontro dal quale si spera di uscire con delle risposte precise, a partire dalla proroga della cassa integrazione, in scadenza a fine mese, fino al 31 dicembre. Ma anche la scelta della Costa Smeralda non è casuale: un territorio nato dal progetti dell’Aga Khan che vede molte proprietà della Holding del Qatar, esattamente come Air Italy.

