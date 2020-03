L’ordinanza del sindaco.

Il vice sindaco Gianni Addis con ordinanza 14 del 20 marzo stabilisce nuove restrizioni per le aperture delle attività commerciali:

La chiusura fino al 5 aprile 2020 compreso,delle attività commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari (esercizi di vicinato o punti vendita),per l’intera giornata della domenica.

La chiusura nei giorni prefestivi e festivi (sabato dalle ore 14,00 e domenica intera giornata),di tutte le medie e grandi strutture di vendita ivi comprese quelle di vendita di generi alimentari e dei centri commerciali fino al 3 aprile 2020 compreso.

La sospensione fino al 5 aprile compreso, del commercio itinerante su aree pubbliche di qualsiasi tipologia di prodotti (alimentari e non), di cui al Capo III, art. 25, Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, fatta eccezione per le frazioni di San Pasqualee di Bassacutena dove tale tipo di commercio potrà essere svolto limitatamente ai prodotti alimentari, restando in capo ai titolari dell’attività l’obbligo di predisporre le condizioni per garantire la possibilità di rispettare la distanza tra le persone di almeno un metro.

RACCOMANDA

Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere.

Sempre e in ogni caso l’osservanza della distanza interpersonale di almeno 1 mt.

Rigorosa cura e rispetto delle norme dell’igiene personale e degli ambienti in cui si vive e lavora.

