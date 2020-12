Il bando del Comune di Tempio.

Il Comune di Tempio ha indetto un bando pubblico per la raccolta dei contributi integrativi sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale per il sostegno alla locazione.

Sono ammessi al beneficio i cittadini italiani o in possesso di un regolare titolo di soggiorno; essere residente a Tempio al momento della presentazione della domanda; essere in possesso un contratto di locazione residenziale primario di proprietà privata nel Comune in forma scritta, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data antecedente alla presentazione della domanda.

Sono esclusi dal bando titolari di immobili classificati nelle categorie catastali A1(Abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Non essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Altre categorie di esclusione sono titolarità, anche come nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio sito in qualsiasi località del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare.



Per accedere al bando non bisogna aver stipulato contratto di locazione tra

parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente; l’alloggio locato deve corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente; essere in regola con il pagamento del canone di locazione e della imposta di registro per l’anno 2020

Le domande di partecipazione devono essere presentate dal Comune di Tempio Pausania, reperibili in Municipio o sul sito

internet dell’Ente www.comune.tempiopausania.ot.it

Le domande compilate dovranno essere consegnate a mano all’ufficio protocollo dell’ente; mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it.

