Al Comune sono arrivati 100 mila euro.

Il Comune di Tempio si è già attivato per la futura distribuzione dei buoni spesa a soggetti e famiglie in difficoltà economiche nel periodo dell’emergenza coronavirus. La misura, varata dal governo nazionale, ha lo scopo di fronteggiare il disagio economico e sociale che il blocco delle attività ha generato. La somma che è stata assegnata al Comune è di poco superiore ai 100 mila euro.

Il Comune sta già acquisendo le dichiarazioni di adesione degli esercizi commerciali del territorio. Le procedure di individuazione dei soggetti in stato di necessità e la distribuzione dei buoni sono state affidate alla Caritas diocesana, con sede alla Cittadella della Solidarietà.

Le persone a cui è indirizzata questa misura di sostegno sono tutti coloro che a causa del blocco delle attività dovuto all’emergenza sanitaria in atto si ritrovino in situazione di necessità economiche. Ne hanno diritto, dunque, tutti i lavoratori che hanno subito una riduzione delle ore di lavoro o che hanno dovuto bloccare la propria attività. Sono coinvolti anche tutti i nuclei familiari e i soggetti singoli con difficoltà sociali ed economiche e che non sono titolari di altri sostegni economici.

Il modulo per richiedere i buoni spesa sarà presto scaricabile sul sito del Comune o ritirabile in formato cartaceo all’ufficio protocollo. Il Comune attiverà inoltre un conto corrente bancario con cui raccoglierà eventuali donazioni di privati per incrementare il fondo di solidarietà ricevuto.

