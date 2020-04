La distribuzione dal fine settimana.

A partire dal prossimo fine settimana il Comune di Tempio inizierà a distribuire gratuitamente le mascherine alla popolazione. La distribuzione a domicilio avverrà grazie al personale messo a disposizione da Ambiente Italia. A ogni nucleo familiare verranno consegnate due mascherine.

Le mascherine sono destinate “soprattutto a coloro che ancora non ne hanno e devono uscire di casa per motivi di lavoro o esigenze di prima necessità come fare la spesa o recarsi in farmacia” specifica il vice Sindaco Gianni Addis. Inoltre, il Comune ricorda ancora una volta alla popolazione che “la prima regola di questa emergenza è il distanziamento di sicurezza se si è costretti a uscire”.

