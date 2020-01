La sospensione per interventi sulla rete.

Nel Comune di Tempio i servizi comunali al pubblico, tranne quelli essenziali (Stato Civile e Protocollo) saranno sospesi nella giornata di venerdì 10 gennaio.

In particolare a causa di improrogabili interventi tecnici nella rete telematica e telefonica del Palazzo Municipale, sede centrale del Comune, non potranno essere garantite le normali prestazioni. Gli interventi tecnici riguardano anche la linea telefonica che sarà dunque interrotta rendendo il comune non raggiungibile. La sospensione non riguarderà, in linea di massima, i servizi al pubblico delle sedi distaccate (Ufficio Tecnico e Polizia Municipale) che svolgeranno normalmente la propria attività salvo eventuali problemi che potrebbero comunque insorgere e che non si escludono dal momento che l’intervento riguarda lavori che interessano la centrale principale.

In particolare nella sede centrale non sarà possibile il rilascio di certificazioni, carte d’identità, la ricezione di posta elettronica normale e certificata. Sarà invece possibile registrare gli atti di stato civile non rinviabili e protocollare gli atti presentati in cartaceo. L’intervento non consentirà dunque il regolare funzionamento degli uffici del comune, che restano comunque aperti per svolgere le attività che non prevedono l’utilizzo degli applicativi interni e il collegamento a internet.

La situazione, salvo imprevisti tecnici, tornerà di nuovo normale a partire da lunedì 13 gennaio. Durante la finestra temporale in cui è programmato l’intervento, i servizi web del comune potrebbero non essere disponibili.

L’amministrazione si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia i cittadini per la pazienza.

