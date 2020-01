Villetta degli orrori di Arzachena, i genitori chiedono il patteggiamento

La richiesta.

I genitori del bambino di 11 anni tenuto segregato nella sua casa di Arzachena per punizione hanno chiesto il patteggiamento.

Dopo l’indagine e il blitz dei carabinieri i due si trovano ora agli arresti domiciliari mentre il figlio è in una comunità protetta. I genitori hanno chiesto tramite i loro avvocato di essere ammessi a al patteggiamento, rito che diminuirebbe la pena fino a un terzo.

Una triste storia fatta di maltrattamenti continui con il figlio di 11 anni segregato in quella che è stata definita la “casa degli orrori”. Una villetta familiare che si trova in un contesto residenziale e che non avrebbe mai fatto pensare ad una situazione simile.

La vicenda poi ha coinvolto anche la zia che in seguito aveva ammesso le sue responsabilità ed identificata come “regista” dei maltrattamenti subiti dal bambino.

(Visited 155 times, 156 visits today)