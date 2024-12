Tempio ospita le finali nazionali del Master slam di padel

Tempio capitale nazionale del padel col Master slam

Tempio capitale nazionale del padel dal 5 al 7 dicembre le finali nazionali del Master Slam by MINI 2024. Il torneo era stato inizialmente previsto dal 20 al 24 novembre, ma è stato posticipato per la concomitanza con eventi nazionali e internazionali. Confermata la sede del torneo, lo Sporting Padel Tempio in Sardegna.

“Dal 5 al 7 dicembre saranno in campo le migliori 8 coppie della classifica del Circuito per la categoria prima fascia maschile e le migliori 8 coppie per la categoria prima fascia femminile, ma anche le migliori 4 coppie della classifica del Circuito per la categoria terza fascia maschile e le migliori 4 coppie per la categoria terza fascia femminile”.

Il 7 e l’8 dicembre sarà poi il turno del Nico Serramenti Open Tournament. Ci saranno gare gare avvincenti di terza e quarta categoria FITP (maschile, femminile e misto) e categoria Open FITP per i più competitivi: con un montepremi totale di mille euro. Ci saranno anche le ex stelle del calcio Vincent Candela e Diego Perotti.

