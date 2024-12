Quando si parla di arredare il salotto, ogni elemento deve contribuire a creare un ambiente armonioso che rifletta personalità e stile, senza mai sacrificare il comfort. Divani e poltrone, in particolare, giocano un ruolo centrale, essendo non solo i protagonisti estetici della stanza ma anche i custodi del relax quotidiano. I divani e poltrone Desiree rappresentano una scelta ideale per chi cerca prodotti che uniscono la raffinatezza del design italiano alla massima funzionalità. Fondata nel 1995 come parte del gruppo Euromobil, Désirée Divani si è affermata come un’azienda leader nell’arredamento moderno Made in Italy, con soluzioni che soddisfano anche i gusti più esigenti.



La gamma di prodotti Désirée comprende non solo divani e poltrone, ma anche letti e complementi d’arredo, tutti caratterizzati da materiali certificati, lavorazioni artigianali e un design che esprime eleganza senza tempo. Tra i modelli più iconici troviamo il divano Monopoli e la poltrona Lacoon, veri esempi di eccellenza progettuale capaci di trasformare qualsiasi ambiente.

Poltrona Lacoon: il connubio perfetto tra stile e relax

Credits Photo: ArredareModerno.com

Tra le creazioni più iconiche di Désirée spicca la poltrona Lacoon, disegnata da Jai Jalan, un capolavoro di design moderno e innovazione funzionale. Più di una semplice poltrona, Lacoon è un vero e proprio nido accogliente, progettato per offrire un’esperienza di relax unica grazie ai suoi cuscini soffici e avvolgenti. Premiato con una Menzione speciale YOUNG&DESIGN 2009, questo elemento d’arredo si distingue per il suo equilibrio tra estetica e praticità.



Uno dei tratti distintivi di Lacoon è la possibilità di personalizzazione con un sistema opzionale di tre movimenti rotatori indipendenti a 360°, che coinvolgono la base della poltrona, il piano del tavolino e la struttura a braccio del tavolino, rendendola non solo elegante ma anche estremamente versatile. Disponibile in una vasta gamma di rivestimenti, dai tessuti più moderni alle pelli pregiate, si adatta perfettamente sia ad ambienti minimalisti sia a contesti più tradizionali rivisitati con un tocco contemporaneo.



Un consiglio di design? Posiziona Lacoon in un angolo luminoso, vicino a una lampada ad arco o a una finestra, per creare uno spazio dedicato alla lettura o al relax. Abbinala a un divano dalle linee essenziali per esaltare il contrasto tra forme morbide e geometriche, completando il tutto con un tavolino in marmo o legno per un effetto chic e funzionale. Lacoon non è solo una poltrona: è il cuore del tuo salotto.

Come scegliere il divano perfetto per il tuo salotto

Credits Photo: ArredareModerno.com

La scelta del divano è una delle più importanti quando si arreda il salotto. Non è solo una questione di estetica, ma anche di funzionalità. Ecco alcuni fattori da considerare:

Dimensioni e proporzioni: Valuta lo spazio disponibile e scegli un divano che non sovrasti la stanza, ma che offra comunque una seduta adeguata alle tue esigenze. Se hai un salotto piccolo, opta per un divano a due posti o un modello componibile. Nei salotti più ampi, un divano angolare o con chaise longue è perfetto per creare una zona relax spaziosa e accogliente. Materiali e rivestimenti: I divani Désirée offrono una vasta gamma di rivestimenti, dai tessuti antimacchia alle pelli di alta qualità. Considera il tuo stile di vita: se hai bambini o animali domestici, un tessuto resistente e facile da pulire sarà la scelta migliore. Colore e stile: Il divano deve integrarsi armoniosamente con il resto dell’arredamento. I colori neutri come il grigio, il beige o il tortora sono ideali per creare una base versatile, mentre tonalità più vivaci possono essere usate come accenti per aggiungere personalità alla stanza.

Consigli di design dall’interior designer di ArredareModerno.com

Per creare un salotto che sia al tempo stesso funzionale e raffinato, l’interior designer di ArredareModerno.com consiglia di giocare con texture e materiali diversi. Ad esempio, abbina un divano in tessuto morbido a poltrone in pelle, e completa il look con tappeti e cuscini dalle trame ricercate.



Un altro trucco è utilizzare l’illuminazione per valorizzare gli arredi: una luce calda, proveniente da lampade da terra o applique, crea un’atmosfera intima, mentre faretti direzionati possono mettere in risalto dettagli come la lavorazione dei rivestimenti. Inoltre, la disposizione degli arredi deve favorire la convivialità: posiziona divani e poltrone in modo da creare un’area conversazione, magari intorno a un tavolino basso in legno o vetro.

Dove acquistare i divani e poltrone Désirée

Credits Photo: ArredareModerno.com

ArredareModerno.com è il punto di riferimento per chi desidera arredare il proprio salotto con pezzi iconici come i divani e poltrone Désirée. Il catalogo online offre una vasta selezione di modelli, tutti acquistabili con pochi clic e consegna diretta a domicilio. Approfitta delle offerte esclusive e dei consigli degli esperti per trovare il complemento d’arredo perfetto per la tua casa. Scopri subito i migliori Divani Moderni per trasformare il tuo salotto in uno spazio unico.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui