Appuntamento giovedì a Tempio con la donazione del sangue.

Giovedì a Tempio Pausania, la Assl di Olbia e l’Avis della città, hanno in programma una raccolta di sangue a bordo dell’ autoemoteca. Tutti i donatori sono invitati a partecipare all’importante iniziativa.

In collaborazione con l’Avis comunale, il Centro Trasfusionale sta cercando di riorganizzare l’attività straordinaria a bordo dell’Autoemoteca, così da ovviare alla provvisoria sospensione delle operazioni di raccolta presso il centro Trasfusionale del “Paolo Dettori”, causata dell’improvvisa assenza di un operatore. In ambito Ats – Assl Olbia sono in corso le interlocuzioni per ripresa della regolare attività, nel frattempo, comunque tutte le urgenze della struttura ospedaliera verranno comunque garantite.

La Ats-Assl Olbia ringrazia tutti i donatori per la loro quotidiana generosità e tutti i volontari delle Avis per il loro importante lavoro. L’appuntamento con l’autoemoteca della Assl di Olbia e i volontari dell’Avis è fissato per giovedì primo ottobre, in Corso Matteotti, dalle 8 e 30 alle 13.

