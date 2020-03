I casi di coronavirus a Tempio.

A Tempio sono tre i casi positvi di coronavirus, tutti asintomatici e in quarantena domiciliare. Oggi sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati sul personale del reparto di ortopedia dell’ospedale Paolo Dettori, tutti negativi. A seguito dell’esito negativo dei tamponi, il reparto è in fase di riapertura. A comunicarlo è Andrea Biancareddu, ex sindaco di Tempio e attuale assessore regionale alla Cultura.

Andrea Biancareddu riporta anche la vicenda che ha riguardato una donna ricoverata nell’unità di Medicina, risultata positiva al primo tampone, ma negativi ai due successivi. La donna aveva costituito il terzo caso di positività a Tempio, dopo il paziente trasferito da Nuoro e il sanitario di ortopedia.

Si attendono nelle prossime ore anche i risultati dei tamponi effettutati sul personale impiegato nel reparto di medicina. La notizia positiva riguarda per il momento la negatività dei tamponi di ortopedia e la prossima riapertura del reparto.

