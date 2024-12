Il consiglio comunale di Tempio boccia la proposta di installazione di una antenna a Mantelli.

Il consiglio comunale di Tempio ha rigettato l’istanza di un’impresa per l’installazione di un’antenna nel quartiere Mantelli, accogliendo le indicazioni della consultazione pubblica. Nonostante la partecipazione limitata, la maggioranza ha deciso di rispettare il parere prevalente dei residenti, contrari al progetto.

La minoranza, rappresentata dal gruppo “Tempio Cambia“, si è opposta a gran parte delle delibere discusse durante la seduta e si è astenuta su alcune. Secondo i consiglieri, la scarsa partecipazione alla consultazione potrebbe essere dovuta alle modalità divulgative scelte, troppo poco chiare su un punto fondamentale: se non sarà il comune ad affittare i terreni necessari al progetto, sarà certamente un privato a farlo.

Il sindaco ha replicato, sottolineando che la minoranza non sarà mai contenta: “Se si prende una decisione si viene criticati. Se si prende la decisione tenendo conto di un’adunanza popolare, per la minoranza non si ha il coraggio di prendere decisioni”, ha affermato.

Durante il consiglio si è discusso anche dell’assenza di tre consiglieri di minoranza, che hanno criticato la programmazione delle sedute mattutine. Come scrive La Nuova Sardegna, secondo Mario Addis e Marina Tamponi, le convocazioni dalla sera alla mattina impediscono un’adeguata preparazione sui documenti. Tuttavia, il sindaco ha difeso la scelta, evidenziando le difficoltà operative degli uffici comunali, impegnati a rispettare tempistiche serrate

