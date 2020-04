I pazienti seguiti a distanza dagli specialisti.

Tutorial e lezioni di formazione di riabilitazione per seguire il paziente anche a distanza: è questa la strategia messa in campo dai professionisti della Struttura di Recupero e Riabilitazione dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, pur di proseguire la presa in carico del paziente.

Vere e proprie lezioni, con tanto di verifiche in diretta per valutare i risultati raggiunti, apportare i correttivi o passare alla riabilitazione successiva.

Così come a scuola, ogni settimana i pazienti dopo aver studiato a casa gli esercizi preparati per loro, vengono interrogati in diretta. Sono 35 al momento i pazienti in carico alla struttura di Riabilitazione della Ats – Assl Olbia che, in seguito all’interruzione della riabilitazione ambulatoriale e domiciliare causata dalla diffusione del coronavirus, si è riorganizzata attraverso la teleriabilitazione.

Inizialmente i pazienti venivano seguiti telefonicamente, ma per accorciare le distanze e verificare i reali progressi dei pazienti si è avviata la procedura tramite la teleriabilitazione. Sono così stati realizzati dei veri e propri tutorial realizzati dagli stessi specialisti della struttura tempiese, in cui vengono mostrati gli esercizi utili al trattamento di diverse patologie; le dimostrazioni vengono inviati ai pazienti, differenti a seconda del percorso riabilitativo da seguire, attraverso WhatsApp.

Seguendo le indicazioni, il paziente si allena in maniera quotidiana e una volta la settimana viene supervisionato, a seconda del caso, da Medici, Fisioterapisti e Logopedisti attraverso una videochiamata su WhatsApp.

In base ai risultati ottenuti si decide per il proseguimento degli stessi esercizi o, in presenza di un miglioramento, per il passaggio ad un nuovo gruppo di esercizi, di livello superiore. Sono stati confezionati anche i video dei trattamenti dei pazienti ricoverati, da consegnare al momento della dimissione, così da poter continuare a casa gli esercizi appresi durante il periodo di degenza.



Per qualsiasi informazione i pazienti possono contattare la struttura di Recupero e Riabilitazione dell’ospedale Paolo Dettori, inviando una mail a:



riabilitazionerecuperofunz.tempio@atssardegna.it (reparto)



mariacaterina.fresi@atssardegna.it (responsabile)

