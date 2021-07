Il libro “Leonardo: il manoscritto perduto”.

Verrà presentato il 2 luglio alle 19 a Tempio Pausania presso la Sala convegni “Manlio Brigaglia” della Biblioteca comunale, il nuovo romanzo dello scrittore e musicista Giovanni Pala, che racconterà la sua ultima fatica letteraria: “Leonardo: il manoscritto perduto”, edito dalla casa editrice statunitense Alic Publishing House. Dialogherà con l’autore Marco Fadda.

Eventi storici realmente avvenuti, accuratamente ricostruiti dall’autore grazie alle sue numerose ricerche, si uniscono a elementi nati dalla fantasia dello scrittore ma legati alle risultanze dei suoi precedenti studi sull’immortale genio toscano.

Il libro è la storia di un amore che sfida il tempo e l’intelligenza degli uomini: il suo protagonista si chiama Leonardo da Vinci che, dopo aver abbandonato Firenze, è giunto a Milano – una delle città più grandi e importanti d’Europa – e ha trovato pace alla corte di Ludovico il Moro. Una storia che dal Rinascimento che celebra l’arte totale, quella che sa fondere insieme bellezza, scienza e destino.

L’autore, Giovanni Pala, è uno scrittore e un musicista versatile che si è formato con seminari condotti da artisti di fama nazionale e internazionale. La sua attività, di respiro internazionale, l’ha portato a ottenere numerosi riconoscimenti: fra i più importanti, nel 1999, il Leone d’oro a Venezia nella sezione “Musica Etnica”. Studioso delle opere più enigmatiche e dei codici più impervi di Leonardo da Vinci, è noto a livello mondiale per alcune ricerche sul genio fiorentino.

Ha partecipato a documentari prodotti anche da History Channel ed è stato intervistato dai maggiori network internazionali: CNN, BBC, Associated Press, Discovery News e NHK TV. È autore di cinque libri: La musica celata: un mistero svelato dopo cinquecento anni (2007), pubblicato in Italia, Giappone e variamente in Centro e Sud America; Leonardo, il segreto ultimo (2015), pubblicato in Italia e negli Stati Uniti; Leonardo: The Ultimate Secret (2020), pubblicato negli Stati Uniti; Leonardo: il manoscritto perduto (2021), pubblicato in Italia; The Da Vinci’s Revelation, pubblicato pochi giorni fa, il 24 giugno, negli Stati Uniti per il mercato in lingua inglese. Lavora presso la Biblioteca e l’Archivio storico diocesano.

Nell’occasione si potranno acquistare delle copie del libro, distribuito (in cartaceo o e-book) sulla piattaforma Amazon, ma anche dei manufatti ispirati alla tradizione sarda e messicana realizzati dall’artista Carla Covelli, di cui parte del ricavato delle vendite sarà destinato in beneficenza.

