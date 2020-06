Tempio resta senza acqua, stop all’erogazione notturna da venerdì

L’acqua sarà chiusa dalle 22 e 30 alle 6.

Abbanoa comunica che il progressivo incremento dei consumi sta determinando una riduzione delle scorte idriche nei serbatoi che servono Tempio Pausania.

Poichè le condotte dell’acquedotto sulla diramazione Lerno non consentono di veicolare portate superiori alle attuali si rende necessario programmare, a decorrere da venerdì 3 luglio, l’interruzione giornaliera dell’erogazione all’utenza, nelle seguenti fasce orarie di chiusura ed apertura serbatoi al fine di consentire la ricostituzione di sufficienti scorte, indispensabili per una corretta distribuzione in rete.

L’acqua a Tempio Pausania resterà chiusa dalle ore 22 e 30 e alle ore 6 del giorno successivo.

