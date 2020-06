Interventi per 350mila euro.

Dalla Regione Sardegna arrivano due importanti contributi finanziari per gli interventi strutturali nel territorio comunale di Buddusò.

Il primo contributo ammonta a 150 mila euro, concesso dall’assessorato ai Lavori Pubblici per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi eccezionali a seguito di avversità atmosferiche, consentirà la realizzazione di alcune opere di prevenzione da calamità di natura alluvionale. Con le risorse messe a disposizione dalla Regione

verranno realizzate opere di mitigazione finalizzate ad eliminare alcune criticità presenti nel centro abitato di Buddusò in particolare in via Sant’Ambrogio e in via IV Novembre.

Il secondo contributo di 200 mila euro concesso dall’assessorato regionale all’Agricoltura per investimenti a sostegno dello sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture agroforestali verrà destinato al miglioramento della viabilità rurale.

