Tempio ricorda don Gavino Pes, il grande poeta del Settecento

Al Teatro di Tempio le celebrazioni per don Gavino Pes

Tempio Pausania ha ricordato la poesia di don Gavino Pes con un grande evento al teatro che si è tenuto lunedì sera. “Nella serata di ieri, martedì 3 dicembre, “Nicola Vasa, il Coro Gavino Gabriel e Vincenzo Murino – ricorda il sindaco Gianni Addis – hanno magistralmente accompagnato la platea del Teatro del Carmine attraverso la vita e la produzione lirica del grande poeta nato a Tempio nel esattamente 300 anni fa, nel 1724 all’interno della Chiesa della Madonna del Carmine edificata un anno prima dai Padri Scolopi, edificio che due secoli più tardi sarà riconvertito nel Teatro della nostra Città”.

“L’evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura e dalla UTE – Università per la Terza Età di Tempio, e che prende l’abbrivio dalla ricorrenza dei 3 secoli dalla nascita di Don Gavino Pes, prosegue sulla linea della celebrazione di tutti i personaggi storici e contemporanei che hanno fatto di Tempio la culla della cultura della Gallura”.

“È un progetto che ha mosso i suoi primi passi nel 2020, proseguendo fino a oggi: l’ultima grande figura tempiese rievocata nello scorso mese è il Maestro Franco Fresi, nostro contemporaneo. L’assessore alla Cultura Monica Liguori evidenzia l’importanza che per la nostra Amministrazione ha ricordare chi siamo, la nostra storia e le nostre radici culturali e identitarie, perché su quelle costruiamo il futuro.

L’Amministrazione ringrazia la UTE per il costante e proficuo rapporto di collaborazione, insieme con il pubblico numeroso accorso ieri, e si congratula con Nicola Vasa per il racconto dettagliato e coinvolgente della figura di Don Gavino, con il Coro Gabriel e Vincenzo Murino per gli interludi musicali e con Marco Ladu e Mirko Curridori per la proiezione dei contributi video”.



