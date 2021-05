Tempio sempre più verde grazie al progetto degli orti urbani

Verranno riqualificate alcune zone di Tempio.

Il progetto di orti urbani recentemente approvato a Tempio, permetterà presto di recuperare e riqualificare alcune aree abbandonate della città.

L’occasione per dare ufficialmente il via al progetto è stata ieri mattina con l’iniziativa “Pianta un albero: è un gesto d’amore”, una campagna di piantumazione che si prefigge di arrivare a piantare in Sardegna 5000 alberi entro l’anno in corso, promossa dal CSV Sardegna Solidale con la collaborazione dell’Agenzia Forestas, per sensibilizzare i cittadini ad un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.

Ieri in località “L’oltu di li Frati”, dove verranno realizzati alcuni dei 18 nuovi orti previsti dal progetto, sono state messe a dimora alcune decine di piante, alla presenza della Giunta comunale, dei rappresentanti del Cvs Sardegna Solidale, dell’Agenzia Forestas e di don Giorgio Diana, il nuovo parroco della comunità.

