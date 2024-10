Trekking urbano a Tempio, lezione itinerante sulla città

Giornata nazionale del trekking urbano anche a Tempio

Giovedì 31 ottobre 2024, vigilia di Ognissanti, “Viaggio in Gallura: forme e colori della memoria”: trekking urbano a Tempio. Lezione itinerante sulla memoria e le forme della “Città di Pietra” e i colori sempre vivi della poesia gallurese. Tempio ricorda il Prof. Bernardo Sansan (1893-1973), grande Poeta segreto del ‘900: “Si vostè passa, no troppu attaldu, cussì, séra séra, fendi finta di nudda illa carréra”. Partenza della passeggiata storica: giovedì 31 Ottobre, Ufficio Turistico alle ore 17:00 in punto.

Percorso e programma

1) Carcere Baronale del Conte di Altamira: il vecchio mercato e il palazzo dei Casabianca (Sansan: “ARPAGONE” – “LA FIABA”)

2) Palazzo dei Sanguineti: Mercurio, la Dea Fortuna e i fantasmi dei nobili Valentino (Sansan: “IL TESORO”)

3) Palazzo di Don Gavino Misorro: i trentasei stazzi, le ventisei stanze e la fuga di Donna Josepha Mancusa (Sansan: “LA VENDETTA”)

4) Piazza San Pietro: Il palazzetto della Tappa d’Insinuazione e l’arco di sostegno della Cattedrale (Sansan: “GLORIA POSTUMA” – “REALTÀ ROMANZESCA”)

5) Piazza Gallura: “Nuestra Señora de Los desamparados”, il Convento delle Cappuccine e “Lu palazzu di lu cantony” dei Pes di Villamarina (Sansan: “ALBERO, FRATELLO MIO”)

6) Santa Croce: la torre campanaria medievale, orologio di pietra del tempo che passa (Sansan: “DELIRIO”)

Organizzazione evento: CITTÀ DI TEMPIO, AD MAIORA APS. Racconto storico e poetico: NICOLA VASA. Canti in gallurese: VINCENZO MURINO

