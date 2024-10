San Teodoro in festa per il centenario Bachisio Bacciu

https://www.galluraoggi.it/notizie/notizie-san-teodoro/San Teodoro in festa per i 100 anni di Bachisio Bacciu, che da poco ha festeggiato 75 anni di matrimonio. “Un secolo di vita – celebrano dal Comune di San Tedooro -. È quello che il 29 ottobre ha festeggiato Bachisio Bacciu, in compagnia della moglie Maddalena (con la quale ha festeggiato 75 anni di matrimonio recentemente), il figlio Gianpaolo, la nipote Giorgia e tantissimi parenti e amici della borgata di Straula e non solo”.

“Al neo centenario è stata consegnata dall’amministrazione comunale una targa a riconoscimento del grande traguardo di vita raggiunto e per il cammino di vita ricco di esperienza, saggezza e tanti ricordi. Diversi i momenti di gioia e di allegria che hanno animato una bellissima serata di festa”.

